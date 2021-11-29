Tabelada numarasını görünce kan beynine sıçradı! İrfan'dan Pereira'ya kriz çıkartacak tepki - Haberler Spor
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Tabelada numarasını görünce kan beynine sıçradı! İrfan'dan Pereira'ya kriz çıkartacak tepki

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin Vitor Pereira'ya gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun, "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği görüldü.

Fenerbahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içi Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Göztepe engelini geçemeyerek lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Mücadelenin son çeyreğinde İrfan Can Kahveci'nin teknik direktörü Vitor Pereira'ya tepkisi ise maça damga vurdu.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!"

Fenerbahçe'nin attığı tek golün asistini yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Rossi'ye bıraktı. Oldukça sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği kameralara yansıdı.

Ali Gülhan
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