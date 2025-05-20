Szymanski gidiyor mu? Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Szymanski gidiyor mu? Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Sebastian Szymanski'den takıma veda eder nitelikte bir paylaşım geldi. Peki, Szymanski gidiyor mu? Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Instagram profil fotoğrafını Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi. Polonyalı oyuncunun bu hareketi takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi. Szymanski gidiyor mu? Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

SZYMANSKİ FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Sarı-lacivertli taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Szymanski, Instagram profil fotoğrafını, Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

İşte Szymanski'nin güncel profili;

Szymanski gidiyor mu? Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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