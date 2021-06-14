Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu
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Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu

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EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu. Polonya'da kendi kalesine gol atan kaleci Szczesny turnuva tarihine geçti. Tecrübeli eldiven, Avrupa Şampiyonaları tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

EURO 2020 ilklere sahne olmaya devam ediyor. E Grubu'nda oynanan Polonya-Slovakya maçında deneyimli kaleci Szczesny tarihe geçti.

SZCZESNY'E ÇARPAN TOP AĞLARLA BULUŞTU

Büyük heyecana sahne olan maçta sol çaprazdan ceza sahasına giren Mak'ın sert şutunda top direkten kaleci Szczesny'e çarparak ağlarla buluştu. Bu golün ardından 31 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
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