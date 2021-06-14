Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu. Polonya'da kendi kalesine gol atan kaleci Szczesny turnuva tarihine geçti. Tecrübeli eldiven, Avrupa Şampiyonaları tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.