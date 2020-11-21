Suzuki 20 yıl aradan sonra MotoGP'de şampiyon oldu

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir'in, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son yarışı öncesi şampiyonluğunu ilan etmesiyle, Suzuki 20 yıl aradan sonra şampiyonluğa tekrar ulaştı.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir'in, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son yarışı öncesi şampiyonluğunu ilan etmesiyle, Suzuki 20 yıl aradan sonra şampiyonluğa tekrar ulaştı.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılan yarışta, en yakın rakiplerine 29 puan fark atan genç pilot Mir, üstün performansıyla takıma şampiyonluk sevincini erkenden tattırdı.

Team Suzuki Ecstar'ın iki İspanyol pilotu Joan Mir ve Alex Rins tarafından elde edilen tüm sonuçlar Suzuki'ye, Pilotlar Şampiyonluğu, Takımlar Şampiyonluğu ve Fabrika Şampiyonluğu olmak üzere üç farklı zafer birden kazandırdı. Bu başarılar, aynı zamanda bu yıl Suzuki Motor Company'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle de Suzuki için ayrı bir önem taşıyor. Prömiyer sınıftaki son dünya şampiyonluğunun üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonluğu'na tekrar ulaşan Suzuki, aynı zamanda bu yıl motor sporlarındaki 60 yılı geride bırakmasıyla da bu başarısını kutluyor.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. mücadelesini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir kazandı. Son olarak Kenny Roberts Jr'ın 2000 yılında Suzuki'ye şampiyonluk tattırmasının ardından uzun soluklu bekleyişi sona erdiren Mir, böylece 20 yıl aradan sonra MotoGP Dünya Şampiyonluğu unvanını tekrar Suzuki'ye getirdi.

Şampiyonluk en özel zamanda geldi

2020 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu, 2017 yılında Moto3 sınıfında şampiyon olan Joan Mir için 2. şampiyonluk unvanı olurken, Suzuki'nin ise 16. şampiyonluğu oldu. Mir, tarihte Suzuki ile tüm kategorilerde şampiyonluk kazanan onuncu ve 500cc/MotoGP sınıfında zafere ulaşan yedinci pilot olarak öne çıkıyor. Team Suzuki Ecstar'ın kazandığı şampiyonluk, aynı zamanda bu yıl Suzuki Motor Company'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle de Suzuki için ayrı bir önem taşıyor. Suzuki Ecstar takımı, Suzuki tarihinde Takımlar Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk takım olarak adını tarihe altın harflerle yazdırıyor.

Zor yılda kazanılan zafer

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, zor bir yılda dünyanın en büyük motosiklet yarışı serisi olan MotoGP'yi kazandıklarını belirterek, "2020'de Kovid-19 gölgesinde eşi benzeri görülmemiş ve zorlu bir sezonda MotoGP Dünya Şampiyonası'nı kazandıkları için Team Suzuki Ecstar ve Joan Mir'i tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şampiyonluğa inanılmaz katkılar sağlayan ve halen ikincilik için mücadele eden Alex Rins'i de tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Suzuki'nin 100. yıl dönümü ve böylesine unutulmaz bir yılda dünyanın en yüksek motosiklet yarışı serisi olan MotoGP'de şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Motosikletin, büyüklerinin başlattığı ve uzun yıllardır devam eden önemli sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Suzuki, "Suzuki'yi her zaman destekleyen müşterilerimize, hayranlarımıza ve bayilerimize, bizleri destekleyen tüm tedarikçi ve sponsorlara teşekkür ederim. Ekip personelimiz, pilotlar ve dahası bu etkinliği Japonya'dan Miyakoda ve Ryuyo'dan destekleyen tüm personele çok ama çok teşekkür ederim. MotoGP'ye döndüğümüz günden bu yana, çeşitli zorlukların üstesinden gelen, her yıl istikrarlı bir ilerleme kaydeden ve sonunda şampiyon olan takımla gurur duyuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu