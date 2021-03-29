Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.
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Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Ekonomi
Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.
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Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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