Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.
Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Ekonomi
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Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah