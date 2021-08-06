Sutopunda atılan her gol bir fidan
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Sutopunda atılan her gol bir fidan

Sutopunda atılan her gol bir fidan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini yaptığı Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikme kararı aldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini yaptığı Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikme kararı aldı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu içerisinde yenilenen havuzda başlayan kupa serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Adana Kurtuluş, ODTÜ ve Yeşilyurt ekipleri yer alıyor.

Toplam 10 maçın oynanacağı Türkiye Kupası yarın sona erecek. Kulüp Başkanı Ersan Odaman, "Ormanlarımızın yeniden yeşermesi için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Kulübümüz, Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikerek bu yönde bir adım atıyor" dedi.


Sutopunda atılan her gol bir fidan
Sutopunda atılan her gol bir fidan
Sutopunda atılan her gol bir fidan
Sutopunda atılan her gol bir fidan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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