Sütçüler Hes Özelleştirmesine 6 Şirket Teklif Verdi

Isparta'daki Sütçüler Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri 27 Mart'ta yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Sütçüler HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere 6 şirketin teklif verdiği ve nihai pazarlık görüşmelerinin 27 Mart 2018 Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, SY Enerji Madencilik Petrol Otomotiv İnşaat Nakliye Temizlik Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erdoğanlar Enerji İnşaat Madencilik Ticaret Limited Şirketi, Metaltek Metalurji Kimya Gıda Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve GNE Elektrik Üretim AŞ teklif verdi.