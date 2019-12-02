Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği
Sütaş, süt sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilinciyle teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi.
02.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:20
Sütaş, süt sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilinciyle teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi.
Kaynak: Dunya.com