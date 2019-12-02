Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği

02.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:20

Sütaş, süt sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilinciyle teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi.