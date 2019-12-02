Haberler » Ekonomi » Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği - Ekonomi

Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği

Sütaş, süt sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilinciyle teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi.

02.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:20
Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği

, süt sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilinciyle teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak için (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et