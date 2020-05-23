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Süt fiyatlarının yükselmesi Saanen keçisine olan talebi arttırdı

Süt fiyatlarının yükselmesi Saanen keçisine olan talebi arttırdı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, keçi besiciliği yapan Hüseyin Yılmaz, 27 yıl önce başlattığı Saanen ırkı keçi ile melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren kara keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi.

23.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:26

Süt fiyatlarının yükselmesi Saanen keçisine olan talebi arttırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, keçi besiciliği yapan Hüseyin Yılmaz, 27 yıl önce başlattığı Saanen ırkı keçi ile melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren kara keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi. Bu sezon süt fiyatlarının artması Saanen keçisine olan talebi artırırken, Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptı.

Burhaniye'ye 9 kilometre mesafedeki kırsal Dutluca mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki, 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle elindeki kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarından çok olumlu sonuçlar aldı. Kara keçilerden günlük 1.5- 2 litre süt alan Yılmaz, ürettiği Saanen keçilerden ise günlük 3.5- 4 litre süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı da çok yüksek olan ve ormana zarar vermeyen keçilerden çok sayıda damızlık üretti. Geçen yıl 2.6 lira olan süt fiyatı bu yıl 3,7 liraya çıkarken, geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri de bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin liraya satılır hale geldi. Keçileri herkese tavsiye ettiğini anlatan Hüseyin Yılmaz, " Ben bu keçiciliği 26-27 seneden beri yapıyorum. Bizim ilk keçilerimiz karakeçiydi. Kara keçilerle Saanenleri melezleme yaptım. Şu an çok iyi. Yani randımanı çok yüksek. Bir de ben bu hayvanlardan dışarıya çok sayıda damızlık sattım. Bu seneye kadar belki bin tane filan hayvan vermişimdir. Tokat'tan Bolu'ya ve İzmir'e kadar yurdun değişik yörelerine satış yaptım. Bu hayvanlar çok iyi. Süt verimi çok yüksek. Bu sene bu hayvanlara çok talep var. Şimdi tanesi 2,500-3 bin liraya kadar satılıyor. Bunları çok arayan var. Bu sene süt fiyatları da iyi. Şu anda sütün litresi 3,7 lira. Bu hayvanları herkese tavsiye ederim. Bu işi yapabilen herkes yapsın. Çok bereketli bir hayvan. Bizim evimize bereket getirdi" dedi. Oğul Hasan Hüseyin Yılmaz da, " Ben bir genç girişimci olarak bu ırkı herkese tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar, ailemize bereket ve sevgi getirdi. Şu anda neyimiz varsa bunların sayesinde oldu. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Süt fiyatlarının yükselmesi Saanen keçisine olan talebi arttırdı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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