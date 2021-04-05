Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!
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Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!

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Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a çağrıda bulundu. Yoğurtçu, "Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyledi.

"BALABAN'A AİT BİR YER DEĞİL"

Yoğurtçu, "İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum" dedi.

Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!

"TÜRK HALKI DA AYNI FİKİRDE"

Yoğurtçu, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.

Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!
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