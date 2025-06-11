Survivor Volkan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

Survivor Volkan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?
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Survivor 2025 sezonu heyecanı devam ederken yarışmacılarla ilgili bilgiler de izleyicilerin gündeminde. Bu sezon Gönüllüler takımında mücadele eden Volkan Çetinkaya, yalnızca parkurlardaki başarısıyla değil, geçmişi ve mesleğiyle de ilgi topluyor. Peki, Survivor Volkan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

Volkan Çetinkaya, 1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Volkan, üniversite sonrası kariyerini spor üzerine kurmuştur. Çocukluk yaşlarından itibaren sporla iç içe olan Çetinkaya, profesyonel yaşamında da bu alandan kopmamıştır. Katıldığı Survivor 2017 sezonuyla tanınan Volkan, bu yıl 2025'te yeniden Gönüllüler Takımı içinde yer alarak yarışmaya dönüş yapmıştır. Survivor Volkan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

SURVİVOR VOLKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Volkan Çetinkaya, 1983 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Yaşına rağmen son derece formda bir yapıya sahip olan Volkan, fiziksel dayanıklılığıyla genç yarışmacılara taş çıkaracak bir kondisyona sahiptir. Bu da onun Survivor gibi ekstrem şartların hâkim olduğu bir yarışmada öne çıkmasına olanak sağlıyor.

Volkan Çetinkaya'nın asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Aynı zamanda uzun yıllardır antrenörlük yapan Volkan, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik spor eğitimleri vermektedir.

Volkan Çetinkaya'nın özel hayatına dair çok fazla bilgi kamuoyuna yansımamıştır.

Çetinkaya'nın çocuğu olup olmadığına dair de resmi ya da kesin bir açıklama yoktur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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