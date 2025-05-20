SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi?
Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor All Star 2025 bölümünde izleyiciler nefes kesen bir eleme gecesine tanıklık etti. "Survivor kim elendi?" sorusu sosyal medya ve arama motorlarında gece boyunca trend oldu. Eleme potasında İsmail Balaban ve Meryem'in yer alması izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.
19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu sorusu, yarışma sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor kim elendi sorusunun yanıtı, yarışmanın sadık takipçileri tarafından ilgiyle bekleniyordu. Final düellosunda karşı karşıya gelen Meryem ve İsmail arasında gerçekleşen mücadele sonrası elenen isim belli oldu. Peki, 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi? İşte detaylar...
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2025'te 19 Mayıs gecesi eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlardı: Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap ve İsmail Balaban. İlk düellolarda Aycan ve Hikmet rakiplerini mağlup ederek potadan çıkmayı başardı.
SURVIVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?
Survivor eleme düellosunun son etapta ise Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi. Final etabında Meryem'in 5-3'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim İsmail Balaban oldu. İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken sosyal medyada da gündem oldu.