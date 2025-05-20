SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor All Star 2025 bölümünde izleyiciler nefes kesen bir eleme gecesine tanıklık etti. "Survivor kim elendi?" sorusu sosyal medya ve arama motorlarında gece boyunca trend oldu. Eleme potasında İsmail Balaban ve Meryem'in yer alması izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu sorusu, yarışma sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor kim elendi sorusunun yanıtı, yarışmanın sadık takipçileri tarafından ilgiyle bekleniyordu. Final düellosunda karşı karşıya gelen Meryem ve İsmail arasında gerçekleşen mücadele sonrası elenen isim belli oldu. Peki, 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2025'te 19 Mayıs gecesi eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlardı: Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap ve İsmail Balaban. İlk düellolarda Aycan ve Hikmet rakiplerini mağlup ederek potadan çıkmayı başardı.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümde kim veda etti, İsmail mi, Meryem mi elendi?

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor eleme düellosunun son etapta ise Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi. Final etabında Meryem'in 5-3'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim İsmail Balaban oldu. İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken sosyal medyada da gündem oldu.

SURIVOVR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.