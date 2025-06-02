Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 doğumludur. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Tuğsuz, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Survivor Hikmet evli mi, bekar mı?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, daha önce Survivor 2022 sezonunda gösterdiği üstün performans ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan Tuğsuz, atletizm başta olmak üzere farklı branşlarda birçok başarı elde etmiş bir isimdir.

Parkur performansları ve hırsıyla izleyiciler tarafından tanınan Hikmet Tuğsuz, Survivor'da şampiyonluk hedefiyle mücadele eden iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.

SURVİVOR HİKMET EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un 2025 yılı itibarıyla bilinen bir evlilik geçmişi bulunmamaktadır. Şu an için bekâr olan Tuğsuz, özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçınmaktadır. S