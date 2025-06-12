Survivor finali nerede yapılıyor?

Survivor finali nerede yapılıyor?
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Survivor'da final zamanı. İstanbul finali tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Survivor finali nerede yapılıyor?

Tüm sezon boyunca kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışma programında final bölümü başladı. Peki, Survivor finali nerede yapılıyor?

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILIYOR?

3 gün sürecek final heyecanı 11 Haziran'da başladı..

2025 SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Oynanan son oyunların ardından Survivor finalistleri şöyle oldu;

• Ayşe Yüksel

• Batuhan Karacakaya

• Adem Kılıçcı

• Volkan Çetinkaya

Ayşe, dün akşam yarışmaya veda etti.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILIYOR?

Survivor finali Türkiye'de yapılacak. 3 gün sürecek finaller 11 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde yapılacak final mücadeleleri 19.00 itibariyle canlı olarak ekranlara gelecek.

Survivor finali nerede yapılıyor?

SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Survivor All Star büyük finali için biletlersatışa sunuldu. Üç günlük finalin bilet fiyatları ise şöyle:

11 Haziran Bileti: 450 TL

12 Haziran Bileti: 550 TL

13 Haziran Bileti: 650 TL

Biletlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle Survivor tutkunlarının erkenden alım yapması öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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