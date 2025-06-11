Survivor final ne zaman? Survivor All Star 2025 final tarihi! Survivor 2025 büyük final saat kaçta?

Survivor final ne zaman? Survivor All Star 2025 final tarihi! Survivor 2025 büyük final saat kaçta?
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Televizyon dünyasının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025 sezonunda sona yaklaşılıyor. Milyonların takip ettiği yarışmanın finaline sayılı günler kaldı. Peki, Survivor final ne zaman?

İzleyiciler artık en çok "Survivor final ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. Kıyasıya mücadelelerin ardından belirlenen finalistler, büyük ödül için son kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Survivor final ne zaman? Survivor 2025 büyük final saat kaçta? İşte detaylar...

SURVIVOR FİNALİNE KİMLER KALDI?

SMS oylaması yapılacak. İzleyiciler, destekledikleri yarışmacıya oy göndererek şampiyonun belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Finalistler:

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıçcı

Volkan

Ayşe

Bu dört isimden biri, halk oylamasıyla Survivor All Star 2025 şampiyonu olacak.

Survivor final ne zaman? Survivor All Star 2025 final tarihi! Survivor 2025 büyük final saat kaçta?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2025 finali, 13 Haziran 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek. Final, İstanbul'da yapılacak özel bir organizasyonla TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Bu özel gecede, finale kalan dört yarışmacıdan biri halk oylaması sonucunda Survivor 2025 şampiyonu olarak ilan edilecek. Finalistler arasında yer alan Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe, sezon boyunca gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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