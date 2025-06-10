Survivor final bilet fiyatları kaç TL?

Survivor final bilet fiyatları kaç TL?
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TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. Peki, Survivor final bilet fiyatları kaç TL?

TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki,

BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletlerisatışa çıktı.

  • 11 Haziran bilet fiyatı 450 TL
  • 12 Haziran bilet fiyatı 550 TL
  • 13 Haziran bilet fiyatı 650 TL

Survivor final bilet fiyatları kaç TL?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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