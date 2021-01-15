Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi
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Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi

15.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:12

Survivor 2021 yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, bu yılın yarışmacıları izleyiciler tarafından merak edildi. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Barış Özbek izleyenlerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı. Özbek, futbolla ilgili veri ve bilgilerin paylaşıldığı Transfermarkt'ta kullanıcıların en çok aradığı isimlerden biri oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her sene reyting sıralamasında üstlerde bulunan Survivor yarışması bu yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği programda yarışan isimler de merak edildi ve yarışmacılar hakkında internet üzerinden araştırmalar yapıldı.

İZLEYECİLER BARIŞ ÖZBEK'İ MERAK ETTİ

Yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek oldu. İzleyiciler Özbek hakkındaki bilgileri 'Transfermarkt' sitesinde ararken, eski futbolcu sitede en çok merak edilen futbolcular arasında yer aldı.

Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi
Barış Özbek

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE İLK 10'A GİRDİ

Özbek, sitede yer alan "En çok tıklanan profiller" kısmında ilk 10'a girerek 7'nci sıraya yükseldi. En çok aranan profiller arasında ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Papu Gomez ve Mesut Özil zirvede yer aldı.

Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi

SERCAN YILDIRIM DA GEÇEN YIL LİSTEDE ÜST SIRALARDA YER ALMIŞTI

Geçen yıl aynı durum Sercan Yıldırım için de yaşanmıştı. İzleyicilerin Yıldırım ile yaptıkları aramalar sonrasında eski futbolcu en çok tıklanan profiller listesinde üst sıralara çıkmıştı.

Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi
Haber Yorumları (1)
KEMAL: Eeee. . . . yani
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