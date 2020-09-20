Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı
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Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı.

Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı
20.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:42

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı.

İnce kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narı tezgahlarda yer almaya başladı. GAP Eylem Planı'nda Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan bölgeye su verilmesinin ardından bölgede nar üretiminde artış sağlandı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte toplanan ürünler, tezgahlarda kilosu 4 liradan satışa sunuluyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, tezgahlarda yerini alan narın pahalı olmasına rağmen yeni çıktığı için aldıklarını söylediler.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri, pazarda vatandaşlara ve pazarcı esnafına sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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