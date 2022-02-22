ŞURO rehberleri Van'da bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞURO rehberleri Van'da bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
ŞURO rehberleri Van'da bir araya geldi

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) rehberleri Van'da bir araya geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) rehberleri Van'da bir araya geldi.

ŞURO üyesi rehberler, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü kapsamında Van'da bir araya geldi. Grand Deniz Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan ŞURO Başkan Yardımcısı Özkan Deniz, sezon öncesi Van turizmi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Yasadışı turist rehberliği ile ilgili ilde yapılacak denetim faaliyetleri ve İran turizmi ile ilgili üyelerimiz bilgilendirildi. Ben bu anlamda tüm turist rehberlerimizin güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - VAN

ŞURO rehberleri Van'da bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Özkan Deniz, Şanlıurfa, turist, Van, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title