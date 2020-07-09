Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak... Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor maçından sonra şampiyonluk iddialarının sadece matematiksel olarak kalmasına çok üzüldüklerini belirterek, kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmamaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor maçından sonra şampiyonluk iddialarının sadece matematiksel olarak kalmasına çok üzüldüklerini belirterek, kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmamaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sağ duyu çağrısı yaparak camiaya uyarılarda bulundu.

Sürmen, Trabzonspor'a gönül verenlerin gelinen noktada en haklı ve masum olanlar olduğunu vurgulayarak, "Unutmayın 1995-96 ve 2010-11'den sonra kontrol edilemeyen panik süreci ile kulübümüz kaosa sürüklenerek umutlarınızı yıllarca öteledik. Bence kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. Lig sonuna kadar şampiyonluk ve lig sonunda kupa finali iddiamıza sadık kalıp, yaşananları yönetim ve futbolcuların sağlıklı değerlendirmesini sağlayıp, sağlam adımlarla gelecek yılların planlamasını yapmalıyız. Unutmayın ki, bunca dışarıdan odaklı ahlaksızlığa rağmen Trabzonspor'umuzun hala en büyük olması, siz değerli taraftarlarımızın sabrı ve sadakatidir. 'Olmadı, olmuyor' yerine, 'olacak' dediğimiz ve sevgi yumağına dönüştüğümüz gün çok güzel günlerimiz olacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA