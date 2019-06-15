"Suriye Masası" Gaziantep'e dünya birinciliği getirdi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) bünyesinde her geçen gün sayıları artan Suriyeli şirketlere hizmet vermek amacıyla 2016'da kurduğu "Suriye Masası"nın Brezilya'da düzenlenen Dünya Odalar Yarışması'nda dünya birincisi olduğu bildirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO, büyük bir başarı elde ederek Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen Dünya Odalar Yarışması'nda "Suriye Masası" projesiyle birincilik elde etti.

110 ülkeden 45 milyon işletmenin temsil edildiği Dünya Odalar Federasyonunun 11'inci kez düzenlediği yarışmada 3 kategoride ödül verilirken, "En Sıra Dışı Projeler" kategorisinde GTO birinciliği göğüsledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, dünyaya seslerini duyurarak Gaziantep'e bu ödülü getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışmaya dünyanın dört bir yanından 73 projenin katıldığını belirten Yıldırım, "Kolay değil. 110 ülkeden bin 200 delegenin katılım gösterdiği bu organizasyonda projemizi sunarak şehrimizi ve odamızı tanıtma fırsatı bulduk. En Sıra Dışı Projeler kategorisinde Rusya, Avusturya, Katar ve Portekiz'den odalarla yarıştık. Çok şükür ki gala gecesinde dünya birincisi olmak bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Birincilikleri anons edilince Türk bayrağını açtıklarını anlatan Yıldırım, Suriye Masası Projesi'ndeki amaçlarının birlikte yaşayabilme kültürünü geliştirmek olduğunu ifade etti.

Suriye'de yaşanan savaşla başlayan göçü ilk karşılayan illerden olduklarına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kaldık. Unutmayalım ki mülteci olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Üstelik bu bizim için de sıra dışı, beklenmedik bir gelişmeydi. İhtiyacımız olan birlikte yaşayabilmeyi öğrenmek ve mevcut potansiyeli yeni iş alanlarına, üretime ve istihdama yönelterek birlikte yaşayabileceğimiz bir sistem kurmak. Oda olarak biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmak istedik. Suriyeli üyelerimize hizmet vermek üzere Suriye Masası'nı kurduk."

Yerel ekonominin zarar görmemesini sağlayarak yeni ekonomik değerler yaratmak, haksız rekabeti önlemek ve birlikte çalışarak, birlikte üretebilmenin önünü açabilmek istediklerini belirten Yıldırım, böylece mültecileri şehirdeki sosyal ve ekonomik hayata entegre ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA