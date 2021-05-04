Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti kaç yaşında?
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Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti kaç yaşında?

Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti kaç yaşında?
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Türk bürokrat ve akademisyen olan Süreyya Serdengeçti, 2006 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitiren Süreyya Serdengeçti'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk bürokrat ve akademisyen olan Süreyya Serdengeçti, 2006 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitiren Süreyya Serdengeçti'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Süreyya Serdengeçti 1952 yılında İstanbul'da doğan Türk bürokrat ve akademisyendir.

İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlayan Serdengeçti, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış Borç Erteleme Bölümünde göreve başladı. 1984-86 yılları arasında ABD, Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.

Yurda dönüşte T.C. Merkez Bankası'nda döviz rezervlerinin yönetiminde çalıştı. 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü, 1992 yılında Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve 1994 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü görevlerine getirildi. Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atandı ve Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanında çalıştı.

Mayıs 1996 tarihinde Piyasalar Genel Müdürü oldu. Uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalar arası para piyasası, açık piyasa işlemleri, Hazine ihaleleri sorumluluk alanlarıydı.

Ocak 1998'den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğü yanı sıra, Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Serdengeçti, Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı. 2006 yılında görevini Durmuş Yılmaz'a devrettiğinde Türkiye'de enflasyon 1950'lerden beri yarım yüzyıl sonra ilk kez tek haneli rakamlara inmişti.

İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

2006 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KAÇ YAŞINDA?

Süreyya Serdengeçti, 1952 doğumlu olup 69 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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