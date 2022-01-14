Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1-berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

7. dakikada maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan'ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Göztepe'nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık'ın elle topa müdahale ettiğini belirleyen Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturarak maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

17. dakikada sağ kanatta atak geliştiren Göztepe'de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim'in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil'in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

38. dakikada konuk ekipte Badu'nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan'a verdi. Berkan'ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Azubuike xx, Sadık xx, Semih xx, Wallace xx, Hafez xx, Dicko xx, Mustafa xx, Donsah xx, Mounir xx, Kenan xx

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: İrfan xx, Atakan xx, Atınç xx, Wilker xx, Kerim xx, Obinna xx, Soner xx, Berkan xx, Makana xx, Halil xx, Ndiaye xx

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Rodrigues, Efe, Jahovic, Moubandje, Yalçın, David, Murat

Teknik Direktör: Nester El Maestro

Goller: Mustafa (dk. 7) (Y. Malatyaspor), Berkan (dk. 15) (Göztepe)

(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa/ İHA)