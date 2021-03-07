Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi
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Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi

07.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:45
Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet daha aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

ÜST ÜSTE 2.GALİBİYET

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Saba Lobzhanidze'nin ön direğe çıkarttığı topa Alper Potuk dokundu ve fileleri havalandırdı. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı. Ankaragücü ise 26 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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