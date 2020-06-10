Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 9 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 9 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 9 Haziran Salı çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 9 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre 50 bin lira büyük ödül beş şanslı numaraya isabet etti. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 9 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
10.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:27

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 9 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 9 Haziran Salı Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

119178 294222 468128 472776 474382

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

003291 014522 016436 022452 031408 047750

057613 075621 079288 090055 116105 117200

153289 162018 178727 186175 186502 191248

198729 214908 233312 246863 248466 249468

267153 267568 267844 282023 288193 295527

300865 322836 324229 338714 348421 360249

362068 362534 411087 420950 432862 449007

450874 453203 461131 462987 465593 467034

491630 499562

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 9 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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