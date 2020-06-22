Süper Piyango sonuçları MPİ: 21 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ: 21 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 21 Haziran Pazar çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 21 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ: 21 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi
22.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:24

Süper Piyango çekilişi canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 21 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 21 Haziran Pazar Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

153221

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

028182 053212 145953 199656 258598 293236

332944 395272 401277 467212

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

240277 280033 412257 412622 413004

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 - 8

Süper Piyango sonuçları MPİ: 21 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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