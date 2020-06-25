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Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı

Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 14 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu

25.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:35

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ANKARA ÇANKAYA'YA ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.

Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı

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