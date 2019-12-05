Süper Loto çekildi (2)

05.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:36

Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35'er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85'er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA