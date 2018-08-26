Süper Ligde Kasımpaşalı Mbaye Diagne Fırtınası Esiyor
Kasımpaşa'nın Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Mbaye Diagne, 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.
Geçen sezon devre arasında Çin'den Kasımpaşa'nın yolunu tutan Mbaye Diagne, Süper Lige fırtına gibi başladı. Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atarak Süper Lig'de 3 maç sonunda 5 gole ulaştı.
Süper Lig'in ilk 3 maçında her 54 dakikada 1 gol atan 26 yaşındaki forvet, geçen sezon devre arasında takıma katılıp 17 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine toplamıştı.
SON 6 MAÇTA 11 GOL
Geçen sezonun son 3 maçında 6 gol atan Diagne, böylece ligde oynadığı son 6 maçta 11 gole ulaştı. Golcü oyuncu, Kasımpaşa formasıyla forma giydiği son 13 maçta ise 16 gole katkıda bulundu.
Mbaye Diagne, geçen sezon Ocak ayında Çin ekibi Tianjin Teda'dan bonservissiz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
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