Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

27.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:09
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada Yeni Malatyaaspor'da Ndayishimiye'nin ceza sahası dışında vurduğu sert şutta, top kale direğini sıyırarak az fakla auta çıktı.

33. dakikada BB Erzurumspor'da sol kanattan gelişen atakta Novikovas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertaç topu çift hamlede kontrol edebildi.

42. dakika Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in kullandığı köşe vuruşuna çıkan Adem'in kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada konuk ekibin atağında Emrah'ın sağ kanattan kale içerisine yaptığı ortada Gomes'in kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Ndayishimiye xx, Acquah xx, Tetteh xx, Kubilay xx, Adem xx, Umut xx

Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Fofana, Olcay, Jetmir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan x (Batuhan dk. 32 ?), Cenk Ahmet xx, Hasan xx, Teikeu xx, Schwechlen xx, Osman xx, Donald xx, Emrah xx, Gabriel Obertan xx, Novikovas xx, Gomes xxx

Yedekler: Gökhan, Mücahit, Petrus Boumal, Mehmet Murat, Jugurtha Hamroun, Ömer Şişmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Gomes (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Acquah (Yeni Malatyaspor), Hasan (BB Erzurumspor) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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