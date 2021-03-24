Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde

Süper Lig'de kulüpler 27 kez teknik direktör değiştirerek Avrupa'da zirveye yerleşti. UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig'i geçen ülke bulunmuyor. Ligimize kıyasla Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapılması ise dikkat çekti.

Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 15 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı. Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor sezon içinde 3'er kez teknik adam değişikliği yaşandı. Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'da 2'şer defa antrenör değişikliğine gidildi. Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor, bu sezon 3. teknik direktörü olan Mesut Bakkal'la da yolları ayırdı.

5 BÜYÜK LİGDE TOPLAM 33 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Süper Lig'de yapılan 27 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı. İngiltere'de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya'da 5, İtalya'da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. Almanya'da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı. Fransa'da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

SÜPER LİG ZİRVEDE

Avrupa'nın ilk 20 ülkesi arasında Süper Lig ilk sırada. UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig'i geçen ülke bulunmuyor. Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig'in en yakın takipçisi konumunda. Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor. İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor.