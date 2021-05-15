Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç

Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaşlı futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.