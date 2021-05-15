Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
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Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaşlı futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'te 42 haftalık düğüm son haftada çözüldü ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

Uzun haftalardır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerek ligi birinci sırada bitirirken ikinci sırada bulunan Galatasaray bu akşam oynadığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı.

MAÇIN BİTŞİYLE BİRLİKTE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip maçın son düdüğünden sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Sergen Yalçın, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
Süper Lig'te şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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