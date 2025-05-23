Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı, değeri ne kadar?

Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı, değeri ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni tasarımda sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimleri kupaya işlenmiş. Peki, bu göz alıcı kupanın materyali altın mı ve değeri ne kadar? Bu soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki, Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı, değeri ne kadar?

Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası yeni değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde sezon boyunca bu kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi oldu. Peki, Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı, değeri ne kadar?

ESKİ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK KUPASI ÖZELLİKLERİ

Kupa Özellikleri :

*Gövde çapı futbol topu : 22 cm

*Gövde çap kollu : 40 cm

*Ayak çapı : 22 cm

*Ayak ve gövde tek parça

*Gövde kalınlık 6 mm.

*Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş

*Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama

*Yüksekliği 74 cm.

Aşağıda belirtilen kupalar da Spor Toto Süperlig Kupası ile aynı görsel özelliklerde, Gövde pirinç üzeri gümüş kaplama top kısmı pirinç olacaktır.

YENİ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK KUPASI ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

Yeni Süper Lig şampiyonluk kupasının teknik özellikleri henüz paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı! İşte o anlar
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı

İnan Kıraç'a ne oldu? Hastaneden kafa karıştıracak açıklama
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı

İBB'ye operasyon üstüne operasyon! Çok sayıda tutuklama
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.