Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası yeni değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde sezon boyunca bu kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi oldu. Peki, Süper Lig şampiyonluk kupası altın mı, değeri ne kadar?

ESKİ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK KUPASI ÖZELLİKLERİ

Kupa Özellikleri :

*Gövde çapı futbol topu : 22 cm

*Gövde çap kollu : 40 cm

*Ayak çapı : 22 cm

*Ayak ve gövde tek parça

*Gövde kalınlık 6 mm.

*Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş

*Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama

*Yüksekliği 74 cm.

Aşağıda belirtilen kupalar da Spor Toto Süperlig Kupası ile aynı görsel özelliklerde, Gövde pirinç üzeri gümüş kaplama top kısmı pirinç olacaktır.

YENİ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK KUPASI ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

Yeni Süper Lig şampiyonluk kupasının teknik özellikleri henüz paylaşılmadı.