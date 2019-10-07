Süper Lig puan durumu - 7. hafta maç sonuçları (Maç özetleri izle)

07.10.2019 08:50

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları, dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Alanyaspor ligde ilk yenilgisini alırken Fenerbahçe ise 15 maç sonrasında evinde kaybetti ve yenilmezlik serisi bitti. lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Her iki takımda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maç 0-0 sona erdi. Bu skorla sarı kırmızılı ekip son üç haftada üst üste 3. kez berabere kalmış oldu. Karadeniz derbisinden 3 puan çıkaran Trabzonspor, üçüncü sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Milli maç nedeniyle bir hafta ara verilecek. A Milli Takım, 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Sekizinci hafta maçları 18 Ekim'de başlayacak.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

BtcTurk Yeni Malatyaspor 5-1 Yukatel Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-4 İttifak Holding Konyaspor

Göztepe 4-0 İstikbal Mobilya Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Demir Grup Sivasspor 3-1 MKE Ankaragücü

Beşiktaş 2-0 Aytemiz Alanyaspor

Gaziantep Futbol Kulübü 1-2 Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI