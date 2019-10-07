Süper Lig puan durumu - 7. hafta maç sonuçları (Maç özetleri izle)
Süper Lig puan durumu, dün oynanan maç sonrasında şekillendi. Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş, 4 hafta sonra Alanya karşısında galip geldi. Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra evinde mağlup oldu. Galatasaray haftayı yine beraberlik kapatırken Trabzonspor, Karadeniz derbisinden 3 puanla çıkan ekip oldu. Süper Lig maç sonuçları, puan durumu.
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları, dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Alanyaspor ligde ilk yenilgisini alırken Fenerbahçe ise 15 maç sonrasında evinde kaybetti ve yenilmezlik serisi bitti. lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.
Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Her iki takımda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maç 0-0 sona erdi. Bu skorla sarı kırmızılı ekip son üç haftada üst üste 3. kez berabere kalmış oldu. Karadeniz derbisinden 3 puan çıkaran Trabzonspor, üçüncü sıraya yerleşti.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Milli maç nedeniyle bir hafta ara verilecek. A Milli Takım, 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Sekizinci hafta maçları 18 Ekim'de başlayacak.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
BtcTurk Yeni Malatyaspor 5-1 Yukatel Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-4 İttifak Holding Konyaspor
Göztepe 4-0 İstikbal Mobilya Kayserispor
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
Demir Grup Sivasspor 3-1 MKE Ankaragücü
Beşiktaş 2-0 Aytemiz Alanyaspor
Gaziantep Futbol Kulübü 1-2 Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor