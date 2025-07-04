Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor?
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2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi. Merakla beklenen derbi haftaları da belli oldu. Süper Lig ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

DERBİ HAFTALARI

• 5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

• 8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

• 11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

• 11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

• 14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

• 16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig ne zaman başlıyor?

İLK HAFTA MAÇLARI

• Karagümrük - RAMS Başakşehir

• Eyüpspor - Konyaspor

• Rizespor - Göztepe

• Fenerbahçe - Alanyaspor

• Kayserispor - Beşiktaş

• Samsunspor - Gençlerbirliği

• Trabzonspor - Kocaelispor

• Gaziantep - Galatasaray

• Antalyaspor - Kasımpaşa

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig başlangıcı: 8 Ağustos 2025 Cuma

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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