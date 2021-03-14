Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Saba ile verkaç yapan Çekici önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can topu parmaklarının ucuyla çeldi.

60. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden kestiği pasta vuruşunu yapan Börven fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0

63. dakikada sol kanattan içeri kat eden Kitsiou topu Çekici'ye gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Ankaragücü farkı yükseltti. 3-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Candaş Elbil xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Sarlija xxx, Kulusic xxx, Atilla Turan xxx, İbrahim Akdağ xxx, Çekiçi xxx (Orkan Çınar dk. 83 ?) x, Geraldo xx (Paintsil dk. 59 xxx) x, Alper Potuk xxx (Diousse dk. 64 xx) x, Saba xxx (Emre Güral dk. 83 ?) x, Börven xxx (Badji dk. 83 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Gassama xx (Murat Paluli dk. 71 x), Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Obinna x, Diabate x (Ideye dk. 64 x), Esiti xx (Zulj dk. 64 x), Halil Akbunar x (Jahovic dk. 46 x), Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Börven (dk. 28 ve dk. 60), Çekici (dk. 63) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Göztepe) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı