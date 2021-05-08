Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada gelişen hızlı Ankaragücü atağında Alper Potuk, Sosa'yı geçtikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Harun Tekin ayağıyla topu kurtarmayı başardı.

55. dakikada Caner Erkin sol kanattan taşıdığı topu İrfan Can ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Pelkas topu ıskalayarak net pozisyonu kaçırdı.

65. dakikada Ozan Tufan ceza sahası içinde boşta olan arkadaşı Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın sert şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında topa yükselen Valencia kaleci Freidrich'i geçemedi.

90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx (Pinto dk. 60 xx), İbrahim Akdağ xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 60 xx), Endri Çekiçi xx (Lukasik dk. 71 x), Saba Lobjanidze xx, Alper Potuk xxx(Erdi Dikmen dk.89 ?), Paintsil xxx, Badji xx (Bartolomeu dk. 71 x)

Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Diousse, Ali Kaan Güneren, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Ozan Tufan xxx (Cisse dk. 79 x), Tisserand xx, Szalai xx (Gustavo dk. 79 x), Caner Erkin xx, Jose Sosa xx, İrfan Can Kahveci xxx, Mert Hakan Yandaş x (Gökhan Gönül dk. 35 xx), Mesut Özil xx (Thiam dk. 79 x), Pelkas xx (Osayi dk. 67 xx), Valencia xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Arda Güler,

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43), Valencia (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Pinto, Sarlija (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor
Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:06:51. #1.15#

title