Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada gelişen hızlı Ankaragücü atağında Alper Potuk, Sosa'yı geçtikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Harun Tekin ayağıyla topu kurtarmayı başardı.
55. dakikada Caner Erkin sol kanattan taşıdığı topu İrfan Can ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Pelkas topu ıskalayarak net pozisyonu kaçırdı.
65. dakikada Ozan Tufan ceza sahası içinde boşta olan arkadaşı Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın sert şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında topa yükselen Valencia kaleci Freidrich'i geçemedi.
90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx (Pinto dk. 60 xx), İbrahim Akdağ xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 60 xx), Endri Çekiçi xx (Lukasik dk. 71 x), Saba Lobjanidze xx, Alper Potuk xxx(Erdi Dikmen dk.89 ?), Paintsil xxx, Badji xx (Bartolomeu dk. 71 x)
Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Diousse, Ali Kaan Güneren, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Ozan Tufan xxx (Cisse dk. 79 x), Tisserand xx, Szalai xx (Gustavo dk. 79 x), Caner Erkin xx, Jose Sosa xx, İrfan Can Kahveci xxx, Mert Hakan Yandaş x (Gökhan Gönül dk. 35 xx), Mesut Özil xx (Thiam dk. 79 x), Pelkas xx (Osayi dk. 67 xx), Valencia xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Arda Güler,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43), Valencia (dk. 90+6) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pinto, Sarlija (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı