Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Efecan'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa bekletmeden vuran Efkan kaleci Mert'i geçemedi.
69. dakikada ceza sahasına topla birlikte giren Davidson'un şutunu kaleci Mert güçlükle çeldi.
72. dakikada Juanfranın sert ortasına istediği gibi vuramayan Davidson kaleyi bulamadı.
84. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Badji'nin şutu kaleci Serkan'da kaldı.
90. dakikada Davidson'un son çizgide çevirdiği topa gelişine vuran Berkan'ın şutu üst direkten geri geldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk x, Osman Gökhan Bilir x, Kamil Çetin x
MKE Ankaragücü: Mert Topuz xx, Atakan Çankaya xx, Pazdan xx, Kulusic x (Alperen Babacan dk. 34 x), Erdi Dikmen xx (Embiya Ayyıldız dk. 72 x), Diousse xx, Ali Kaan Güneren xx, Paintsill x (Orkan Çınar dk. 60 xx), Şahverdi Çetin x (Lukasik dk. 60 x), Lobjanidze x (Geraldo dk. 46 x), Badji xx
Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Tayfur Bingöl xx, Tzavellas xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Berkan İsmail Kutlu xx, Davidson xx (Yusuf Özdemir dk. 90 ?), Efkan Bekiroğlu x (Ceyhun Gülselam dk. 77 x), Umut Güneş x (Siopis dk. 90 ?), Efecan Karaca xx (Muhammed Arda Uzun dk. 60 x), Bareiro x (Mustafa Pektemek dk. 72 x)
Yedekler: Marafona, Kerem Hayta
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)
Sar Kartlar: Şahverdi Çetin, Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı