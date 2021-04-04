Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı
38. dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Ondan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Carlos Ponck xx, Leo Duarte xx, Cemali Sertel xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xxx, Giuliano xx, Demba Ba xxx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu x, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace x, Karim Hafez x, Afriyie Acquah x, Ahmed Ildız x, Mustafa Eskihellaç x, Moryke Fofana x, Adem Büyük x, Benjamin Tetteh x
Yedekler: Eetaç Özbir, Mallan, Zuqui, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Tolga Ciğerci (dk. 26) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Ponck (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı