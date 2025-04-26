SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ || Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Gaziantep FK-Fenerbahçe geniş maç özeti ve golleri! (VİDEO)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadelenin sonucu, maçın geniş özeti ve golleri futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Taraftarlar, Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasının kaç kaç sona erdiğini ve hangi takımın sahadan galibiyetle ayrıldığını merak ediyor. Peki,Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti ve kim yendi?Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının geniş özeti nereden izlenir? İşte, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler ve özet görüntüler…

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk golü 13. dakikada Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kaydederken, Fenerbahçe ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. 68. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle eşitliği yakalayan Fenerbahçe, hemen ardından 69. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. 72. dakikada Fred'in attığı golle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, maçı 3-1 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI GENİŞ MAÇ ÖZETİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 75'e yükselterek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı. Gaziantep FK ise haftayı puansız kapatarak 42 puanda kaldı. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının geniş özeti, golleri ve önemli anları beIN SPORTS ekranlarında izleyebilirsiniz.