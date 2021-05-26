Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig küme düşen takımlar hangileridir merak ediliyor. Bu sezon ligde 21 takım olduğundan 4 takım küme düştü. Yani gelecek sezon 4 takım TFF 1. Lig'de oynayacak. Peki, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig küme düşen takımların isimleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Süper Ligde küme düşen takımların tamamı belli oldu. 4 takım TFF 1. Lig''e düştü. Peki, Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar!

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?

TFF 1. Lig'e düşen takımlar şu şekilde:

  • - BB Erzurumspor
  • - MKE Ankaragücü
  • - Gençlerbirliği
  • - Yukatel Denizlispor

Süper Lig'den küme düşen takımlar ise bu şekildedir.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Bugün Altınordu-Altay play off final mücadelesi vardı. Altay rakibini 1-0 yendi ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:

  • - Altay
  • - Adana Demirspor
  • - GZT Giresunspor

Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır İlker Kaleli Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 23:04:41. #1.15#

title