Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar

Süper Lig küme düşen takımlar hangileridir merak ediliyor. Bu sezon ligde 21 takım olduğundan 4 takım küme düştü. Yani gelecek sezon 4 takım TFF 1. Lig'de oynayacak. Peki, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig küme düşen takımların isimleri nelerdir? Detaylar haberimizde.