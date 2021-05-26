Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar
Süper Lig küme düşen takımlar hangileridir merak ediliyor. Bu sezon ligde 21 takım olduğundan 4 takım küme düştü. Yani gelecek sezon 4 takım TFF 1. Lig'de oynayacak. Peki, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig küme düşen takımların isimleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Süper Ligde küme düşen takımların tamamı belli oldu. 4 takım TFF 1. Lig''e düştü. Peki, Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig küme düşen takımlar!
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?
TFF 1. Lig'e düşen takımlar şu şekilde:
- - BB Erzurumspor
- - MKE Ankaragücü
- - Gençlerbirliği
- - Yukatel Denizlispor
Süper Lig'den küme düşen takımlar ise bu şekildedir.
SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Bugün Altınordu-Altay play off final mücadelesi vardı. Altay rakibini 1-0 yendi ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:
- - Altay
- - Adana Demirspor
- - GZT Giresunspor
Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.