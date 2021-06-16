2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-22 sezonunun harcama limitlerini duyurdu. Yeni limitler şöyle: Beşiktaş %25 sapmalı dahili 386 milyon TL, Fenerbahçe %25 sapmalı dahili 497 milyon TL, Galatasaray %25 sapmalı dahili 546 milyon TL ve Trabzonspor %25 sapmalı dahili 274 milyon TL.