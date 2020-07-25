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Süper Lig: Konyaspor: 2 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig: Konyaspor: 2 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
25.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:41

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada rakip oyunculardan topu kapan Fernandes, ceza yayı önünden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

80. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas, dönerek yaptığı sert ve düzgün vuruşla kaleci Ertuğrul'un kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

87. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Efecan, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-3

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Ali Turan'ın geriye ortaladığı topta Miya'nın vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Konyaspor: Ertuğrul x, Ali Turan xx, Selim x, Anicic xx, Ferhat xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Miya xx, Alper xxx, Daci xx (Uğur dk. 78 x), Thuram xx

Yedekler: Ozan Can, Mücahit, Guilherme, Aybars, Ali, Mert Dikici, Mert Uyanıker, Şener

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Aytemiz Alanyaspor: Cenk x, Baiano xx, Kaan xx, Welinton xx, Lokman x, Salih xx (Ceyhun dk. 69 x), Onur x (Bakasetas dk. 36 xxx), Musa xx (Siopis dk. 69 xx), Emircan x (Fernandes dk. 53 xxx), Cisse xx, Mustafa xx (Efecan dk. 36 xxx)

Yedekler: Eray, Tzavellas, Caulker, Umut, Buluthan,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Alper (dk. 20), Anicic (dk. 27) (Konyaspor), Fernandes (dk. 62), Bakasetas (dk. 80), Efecan (dk. 87) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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