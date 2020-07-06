HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig: Kayserispor: 3 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig: Kayserispor: 3 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
06.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:40

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Beşiktaş savunmasında Rıdvan'ın kaptırdığı topta Cenk Şahin'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lung topun gole gitmesine izin vermedi.

72. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Krevets'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

74. dakikada Boateng'in sağ kanattan uzak direğe çevirdiği topa dokunan Atiba, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

82. dakikada sol taç çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına Hasan Hüseyin geçti. Hasan Hüseyin'in direkt kaleye vurduğu topa kaleci Ersin müdahale edemeyince Kayserispor öne geçti. 2-1

86. dakikada Situm'un savunmanın arkasına attığı uzun topla sol çaprazdan içeri doğru sokulan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Angelo xx, Lopes xx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Campanharo x, Djedje xx, Enver xx (Rienstra dk. 78 x), Hasan Hüseyin xxx, Henrique xx (Situm dk. 67 xx), Krevets xx (Aksel dk. 87 ?)

Yedekler: İsmail, Mert, Furkan, Emre Demir, Ömer, Mesanovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan x, Vida x, Ruiz x, Rıdvan (Caner dk. 62 x), Necip x (Boateng dk. 62 x), Lens xx (N'koudou dk. 62 x), Hutchhinson x, Eleny x, Diaby xx (Güven dk. 83 ?), Burak x

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Hasan Hüseyin (dk. 52 ve 82), Krevets (dk. 86) (Hes Kablo Kayserispor), Atiba (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Enver (Kayserispor), Diaby (Beşiktaş) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Spor
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin Spor
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım Spor
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın,...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Spor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Spor
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü Spor
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Esra Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Cem Davran Hülya Avşar Bülent Ersoy Coşkun Sabah
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Süper Lig: Kayserispor: 3 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 00:14:41. #1.14#
title