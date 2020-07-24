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Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum

TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıkan Hatayspor, ülkemizde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum'u gündemine aldı. Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
24.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:51

Süper Lig'e yükselen ve teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor'da yeni hoca arayışları devam ediyor.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Hatayspor Yöneticisi Ethem Sunar, Süper Lig'de çalışmış 3 eski teknik adamın kendilerine haber yolladığını belirtti.

Ethem Sunar, "Christoph Daum haber yollamış, bizimle görüşmek istiyor. Bize haber yollayan teknik direktörler var. Skibbe var, Tudor var, hepsi gündemimizde" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Ülkemizde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıranChristoph Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev aldı ve 2017'den bu yana takım çalıştırmadı.

Haber Yorumları (1)
ÖMER: Bence daum süper olur
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