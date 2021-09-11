Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sezona bomba transferlerle başlayan ve kısa süre önce göreve İtalyan hoca Montella'yı getiren Mavi Şimşekler ligde henüz 3 puanla tanışamazken, İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaştı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan ekip karşılaşmayı 4-0 kazanan Karagümrük oldu.

ADANA DEMİRSPOR, 2 PUANDA KALDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

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Haber: Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti - Haberler Spor
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