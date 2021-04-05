Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizlispor karşısında veriyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertliler, kazanmaları halinde ligde 2.sıraya yerleşecek. Belözoğlu maçın 11'inde sürpriz bir değişikliğe imza atarak, maça Osayi yerine Sinan Gümüş'le başlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıkıyor. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Zirve yolunda rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler kazanıp zirveyle puan farkını azaltmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi. Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega