Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Hatayspor Galatasaray maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu.
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Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı