Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu skorla ligde 2 maç sonra galibiyet aldı. Trabzon'da Ekuban attığı 2 golle takımı adına maçın kilit adamı oldu.

Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligde 2 maç sonra galibiyet aldı. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. ve 28. dakikada Caleb Ekuban, 30. dakikada Djaniny ile 90+4. dakikada Edgar Ie attı. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SERİSİ BOZULDU

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu. Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.