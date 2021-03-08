Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Erzurumspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Göztepe, son 5 haftada 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada kendi kalesini bulan Schwechlen, 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+7. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk ile geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 48. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Erzurumspor'da Manuel da Costa, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

5 HAFTADA 4 GALİBİYET

Bu sonucun ardından yenilmediği son 5 haftada 4. galibiyetini alan Göztepe, puanını 39 yaparken, 4 maçtır kazanamayan BB Erzurumspor 26 puanda kaldı. Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak, BB Erzurumspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.