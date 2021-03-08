Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

08.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:27
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Erzurumspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Göztepe, son 5 haftada 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada kendi kalesini bulan Schwechlen, 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+7. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk ile geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 48. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Erzurumspor'da Manuel da Costa, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

5 HAFTADA 4 GALİBİYET

Bu sonucun ardından yenilmediği son 5 haftada 4. galibiyetini alan Göztepe, puanını 39 yaparken, 4 maçtır kazanamayan BB Erzurumspor 26 puanda kaldı. Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak, BB Erzurumspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber Yorumları (1)
BRS:16: BAŞARILARI DEVAMINI BEKLİYORUZ GÖZ GÖZ :)))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hulusi Akar Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:52:27. #1.15#
title